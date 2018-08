La condizione non è ancora al 100%, ma il Manchester City ha comunque messo a segno il primo colpo della nuova Premier League. Il 2-0 con cui i Citizens hanno battuto l'Arsenal a domicilio consolida la posizione della squadra di Guardiola in testa alle scommesse sul titolo: a stagione appena iniziata, il trionfo del City vale appena 1,57 sulle lavagne internazionali, in discesa rispetto all'1,62 della scorsa settimana. Dietro i campioni in carica rimane il Liverpool, che pure ha archiviato in scioltezza (4-0 al West Ham) la prima giornata di campionato: l'impresa dei Reds pagherebbe 4,33, mentre in terza posizione resiste il Manchester United, più lontano però a 13,00. Primo sorriso per Maurizio Sarri, che con il Chelsea batte in trasferta l'Huddersfield per 3-0 e scende a 15,00 (da 17,00), alla pari con il Tottenham. Scivola invece l'Arsenal, salito a 34,00 dopo il ko all'esordio.