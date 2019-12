Altra novità nei diritti televisivi sul calcio. Il campionato inglese di Premier League sbarca su Amazon Prime Video. Crystal Palace-Bournemouth di ieri è stata la prima partita trasmessa in diretta streaming dal colosso statunitense. Amazon paga 105 milioni di euro per 20 gare. Dopo i primi 30 giorni gratis, gli utenti pagheranno poco meno di 10 euro al mese per l'abbonamento.



Già reclutati 52 persone tra commentatori, opinionisti e conduttori: spiccano Alan Shearer, Peter Crouch, Harry Redknapp, Dimitar Berbatov, Roberto Martinez, Nigel De Jong, Jermaine Jenas, Michael Owen, Lee Dixon ed Eniola Aluko. La calciatrice anglo-nigeriana ex Juventus ha già debuttato ieri sera con Crystal Palace-Bournemouth (1-0).