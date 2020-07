Le Volpi o i Diavoli. Nella prossima Champions League, si legge in una nota, ci potrebbe essere posto solo per una tra Leicester e Manchester United, protagoniste fino all'ultima giornata nella corsa al quarto posto in Premier League e messe una contro l'altro in uno scontro diretto decisivo. Sulla lavagna scommesse è questo il big match inglese, con le quote che in vista di domenica vedono la squadra di Solskjaer favorita a 2,22. Del resto i Red Devils stanno vivendo un finale di stagione d'alto livello (cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate), mentre il Leicester in questa serie ha ottenuto solo 8 punti, passando dal terzo al quinto posto in classifica. In tutto ciò va aggiunto che il Leicester non ha battuto lo United in casa nelle ultime cinque occasioni. Tutto contro pronostico quindi per le Foxes, bancate vincenti a 3,25. Al Manchester potrebbe bastare anche il pareggio a 3,40. Tra le due, tanto per rendere la domenica più frizzante, potrebbe inserirsi il Chelsea, al quale basterebbe anche il pareggio contro il Wolverhampton per avere un posto sicuro in Champions. Il problema dei Blues è che i Wolves scenderanno in campo parecchio affamati visto che in caso di vittoria blinderebbero la posizione valida per l'Europa League (anche se poi le coppe inglesi ed europee potrebbero regalare un posto extra). Un finale da brividi che per quanto riguarda questa partita vede la formazione di Lampard favorita sulla lavagna scommesse a 1,85. A 3,75 il pareggio, mentre la «X» si gioca a 4,25.