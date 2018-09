Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Premier League, con la quinta giornata che prende il via oggi. Il big match è quello in programma alle 13.30 tra Tottenham e Liverpool, mentre alle 16 sono in programma altre cinque gare: il Chelsea di Maurizio Sarri, ancora a punteggio pieno, riceve a Stamford Bridge il Cardiff, mentre il Manchester City di Pep Guardiola, a due lunghezze dalle prime della classe, se la vedrà con il Fulham del sorprendente Mitrovic. L'Arsenal spera di allungare a tre la sua striscia di vittorie consecutive sul campo del Newcastle di Rafa Benitez, fermo invece a un punto in classifica. Completano il quadro delle 16 Bournemouth-Leicester e Huddersfield-Crystal Palace.



Alle 18.30, invece, è il turno del Manchester United di José Mourinho, inserito nello stesso gruppo della Juventus in Champions League. Trasferta difficile per i Red Devils, che saranno impegnati a Vicarage Road contro il Watford, capace di vincere quaatro partite su quattro in questo avvio di stagione.