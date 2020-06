Un giorno di riposo e oggi è di nuovo Premier League. Due i match in programma, uno alle 19 e l’altro alle 21.15. Nel primo il Norwich, ultimo in classifica, a meno 6 dalla salvezza, attende il Southampton, in una posizione tranquilla e a pochi punti dall’aritmetica certezza di non retrocedere. 3 ko nelle ultime 4 per i Canaries, 4 ko nelle ultime 5 per i Saints.



Alle 21.15, poi, il big match dal sapore di Europa: Mourinho, con il suo Tottenham, affronta il recente passato, il Manchester United. Gli Spurs sono ottavi a 41 punti e oggi hanno la possibilità di accordare proprio sui Red Devils, quinti a 45 punti. E con il Manchester City, al momento, fuori dall'Europa, è un match che può valere una qualificazione in Champions.