e tre partite in programma in questo lunedì. Si comincia: ilcerca un successo per avvicinarsi al Liverpool e fa visita al, reduce da due sconfitte con dieci gol subiti e nessuno segnato.ildi Lampard è chiamato a rialzarsi dopo il ko contro l'Arsenal e a Stamford Bridge ospita l', appaiato ai Blues a 25 punti e reduce da quattro risultati utili consecutivi (tre vittorie, un pareggio).Alle 21, niente sfida stellare tra Ancelotti e Guardiola: a causa di troppi casi di positività al Covid-19 emersi tra le fila del Manchester City, la gara con l'Everton è stata rinviata a data da destinarsi.