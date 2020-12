La partita tra Everton e Manchester City, prevista per le 9 di stasera, non sarà disputata ed è stata rinviata a data da destinarsi dopo un aumento improvviso di casi di Covid-19 all'interno della squadra allenata da Pep Guardiola. Alle positività di Walker, Gabriel Jesus e due componenti dello staff riscontrate alla vigilia dell'ultimo turno di campionato contro il Newcastle, se ne sono aggiunte diverse proprio nelle ultime ore obbligando i vertici della Premier League a convocare una riunione d'urgenza e stabilire lo slittamento del match.



Come conseguenza dell'insorgere di un possibile focolaio all'interno del gruppo squadra, lo stesso Manchester City ha determinato la chiusura a tempo indeterminato del proprio centro d'allenamento. Nelle prossime ore sono previsti nuovi tamponi per fare un ulteriore punto della situazione e valutare il da farsi in vista dei prossimi impegni del City.