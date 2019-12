Dopo il successo nel derby londinese del Chelsea sull'Arsenal, il programma della 20esima giornata di Premier League prosegue con altre due partite.



Alle 17.30, la capolista Liverpool prova ad allungare la sua striscia di imbattibilità a 19 partite e a creare un baratro tra sé e le più dirette inseguitrici: ad Anfield arriva il Wolverhampton dello scatenato Adama Traoré, reduce dal successo in rimonta sul Manchester City e in piena bagarre per un posto nella prossima Champions League.



Alle 19.30 è proprio il turno della formazione di Pep Guardiola, che cerca riscatto contro un'altra rivelazione del campionato, lo Sheffield United, che viene da 4 risultati utili consecutivi e ha nel mirino la zona Europa.