Serata di calcio in Inghilterra, dove Swansea e Southampton si sono sfidate in nel recupero della 31esima giornata di Premier League. Finisce 0-1, con la vittoria fondamentale per gli ospiti, grazie a un gol di Manolo Gabbiadini, entrato nella ripresa, che porta i Saints a più tre sui gallesi a una giornata dalla fine: per l'artimetica salvezza serve un punto domenica, contro il Manchester City. Con la vittoria del Southampton, inoltre, il West Bromwich è ufficialmente retrocesso in Championship.