Dopo il doppio anticipo del venerdì prosegue con altre 4 gare il programma della 27esima giornata di Premier League.



Alle 13:30 il Tottenham in serie positiva con 4 vittorie consecutive all'attivo e a soli 5 punti dal primo posto di Liverpool e Manchester City, fa visita al Burnley, imbattuto da 5 gare, ma solo a +3 dalla zona retrocessione.



Alle 16 si anima la lotta salvezza con la sfida che vede il Newcastle (a +1 dal terzultimo posto) ospitare al St James's Park l'Huddersfield ultimissimo, con 4 sconfitte consecutive all'attivo e a -14 dalla zona franca. Sempre alle 16, invce, è scontro in zona Europa League fra il Wolverhampton e il Bournemouth divisi in classifica da soli 6 punti.



Chiude alle 18.30 il Leicester in serie negativa e senza vittorie da 5 gare che ospita il Crystal Palace in netta ripresa e con 3 risultati utili consecutivi all'attivo.