Si conclude la 12esima giornata di Premier League con gli ultimi due appuntamenti di questo turno. Alle 15 scende in campo il Manchester City: la squadra di Guardiola vuole restare in scia al Chelsea e ospita un Everton in crisi di risultati, nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate (3 sconfitte, 2 pareggi).



Alle 17.30 Antonio Conte cerca la prima vittoria sulla panchina del Tottenham, dopo il pareggio all'esordio contro l'Everton: a Londra arriva il Leeds di Bielsa, a caccia del quarto risultato utile consecutivo e di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.