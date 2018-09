Si apre alle 13.30 la sesta giornata di Premier League. A Craven Cottage, il Fulham, autore di 4 punti nelle prime 5 gare, ospita il Watford, quarto in classifica con 12 punti. Entrambe arrivano da una sconfitta: Mitrovic e compagni arrivano dal ko col City, gli Hornets da quello con lo United.



Alle 16, poi, 6 gare: in campo il Liverpool, primo a punteggio pieno con il Chelsea, che attende il Southampton; il Manchester City, reduce dal ko a sorpresa in Champions, invece vola a Cardiff; mentre lo United ospita il neopromosso Wolverhampton. Sempre alle 16 anche Burnley-Bournemouth, Crystal Palace-Newcastle e Leicester-Huddersfield.



Chiude il programma di giornata, alle 18.30, il Tottenham, ospite del Brighton. Gli uomini di Pochettino devono rialzarsi dopo la rimonta subita contro l'Inter in Champions League.