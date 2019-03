Fulham-Manchester City (calcio d'inizio alle ore 13.30) apre la 32esima giornata di campionato nella Premier League inglese.



Poi alle 16 sono in programma altre cinque partite, tra cui spicca Manchester United-Watford. Il Crystal Palace riceve il fanalino di coda Huddersfield, turno interno anche per il Leicester contro il Bournemouth. Trasferte per Southampton e Wolverhampton rispettivamente contro Brighton e Burnley.



Alle ore 18.30 si gioca West Ham-Everton. Domenica il Chelsea di Sarri è impegnato a Cardiff, ma i riflettori sono puntati su Liverpool-Tottenham. Lunedì sera si chiude con il posticipo tra Arsenal e Newcastle.