, nemmeno sotto le feste e nemmeno in un periodo complicato per l'aumento esponenziale di casi di Covid-19 in Inghilterra. In tal senso,, ma il menù resta ricco e assolutamente prelibato.: i padroni di casa, privi del grande ex Arteta (fu assistente tecnico di Guardiola) per malattia, proveranno a fermare la marcia inarrestabile dalla capolista, reduce da una striscia di 10 vittorie consecutive.i padroni di casa arrivano da 5 ko di fila e sono in piena bagarre per non retrocedere, mentre gli Spurs vogliono riprendere la marcia verso la zona Champions dopo il pari di Southampton.Si chiude alle 18.30 con la sfida tra Crystal Palace e West Ham.