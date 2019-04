Si chiude questa sera la 31esima giornata di Premier League, con due partite di cartello che tanto significato hanno per la classifica. Si parte alle 20.45 con la sfida tra Wolverhampton e Arsenal: i Wolves hanno la possibilità di portarsi al settimo posto in classifica, che in caso di vittoria in FA Cup del City vorrebbe dire Europa League; i Gunners, invece, supererebbero il Chelsea al quarto posto in classifica.



Alle 21, poi, il derby di Manchester, City contro United. Vincere per riprendersi la vetta della classifica per Aguero & co, vincere per non abbandonare la corsa alla Champions League per Pogba e soci. A tutto questo, ovviamente, va ad aggiungersi il fascino di un derby sentito, con i Red Devils che hanno in mano le sorti della Premier League.