Dopo l'anticipo del venerdì fra Norwich e Watford prosegue il programma della 12esima giornata della Premier League con altre 6 gare.



Apre il classico anticipo delle 13.30 che vede impegnato il Chelsea reduce dal rocambolesco 4-4 con l'Ajax in Champions League, ma che in campionato ha all'attivo 6 vittorie nelle ultime 6 gare. A Stamford Bridge arriva il Crystal Palace che non sta attraversando un buon periodo con Zaha e compagni che non trovano la vittoria da 3 gare.



Alle 16 fari puntati sul Tottenham che in campionato non vince da 4 gare, ma che ha ritrovato compattezza nelle gare di Champions League e ospiterà la sorpresa più importante di stagione, lo Sheffield United in piena corsa per un piazzamento europeo e con 8 punti su 12 conquistati nelle ultime 4 giornate.

Anche il Bournemouth è in piena zona piazzamenti europei e alle 16 farà visita a un Newcastle fermo a soli +4 punti dalla zona retrocessione in cui è piombato il Southampton che invece ospiterà al St. Mary's Stadium l'Everton, quartultimo, in un autentico scontro salvezza.



Chiude il programma delle 16 Burnley-West Ham in attesa del big match del sabato che vedrà il Leicester, terzo a -2 dal Manchester City secondo, ospitare un Arsenal in difficoltà sia nei risultati che nei rapporti coi tifosi e con solo una vittoria all'attivo nelle ultime 5.