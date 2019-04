l’anticipo di Premier League valido per la 36esima giornata. La squadra di Klopp, superata in settimana dal Manchester City di Pep Guardiola, è chiamata a vincere per mettere pressione ai Citizens, che domenica giocheranno sul campo del Burnley. C’è un solo punto ora a separare le due squadre.; la squadra di Klopp in Premier è imbattuta dal 2-1 proprio contro il City del 3 gennaio. L’Huddersfield è in fanalino di coda della Premier, già retrocesso.