L'undicesima giornata della Premier League si conclude oggi con gli ultimi due incontri del programma. Alle 15 scendono in campo Crystal Palace e Leicester, con gli ospiti che conquistano tre punti che consentono loro di raggiungere il terzo posto in classifica. Il Leicester vince 2-0, con le reti di Soyuncu e Vardy. Alle 17,30 invece sarà la volta di Everton e Tottenham, con la squadra di Pochettino a caccia di punti preziosi per risalire la classifica dopo un pessimo avvio di stagione.