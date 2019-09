Dopo le otto sfide di ieri, tra cui spuntano le vittorie di Liverpool, Chelsea, Tottenham e Manchester City, la Premier League propone oggi una sola gara. Alle 17.30, il Leicester ospita il Newcastle. Se Foxes arrivano da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, per gli ospiti la situazione è decisamente più delicata. Il successo manca da oltre un mese. Con un successo, i padroni di casa andrebbero terzi a 15 punti, a -1 dal Manchester City. Il Newcastle, invece, cerca punti preziosi per staccarsi dal penultimo posto in classifica.