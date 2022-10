Dopo il successo del Manchester City, il crollo del Liverpool contro il Nottingham Forest e il pari tra Chelsea e Manchester United, la Premier torna in campo per completare l’undicesima giornata. Alle 15, occhi puntati su Southampton-Arsenal, con Gunners di Arteta in campo per il primato, poi Leeds-Fulham e Aston Villa-Brentford. Alle 17.30, il Tottenham di Antonio Conte affronta il Newcastle. Lunedì si chiude con il monday night: il West Ham di Scamacca ospita il Bournemouth.