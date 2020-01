Dopo le partite di ieri, si giocano oggi altre partite di Premier League in attesa di Wolverhampton-Liverpool di domani. Questa sera nello specifico sono in programma tre gare: Leicester-West Ham e Tottenham-Norwich alle 20.30, Manchester United-Burnley alle 21.15.









Gli occhi dell’Inter sono puntati su Londra e in particolare sulla squadra di José Mourinho e di Eriksen, grande obiettivo di mercato dei nerazzurri di questa finestra di mercato. Aspettando l'incontro di domani tra la dirigenza e l'agente, il danese questa sera parte in panchina nel match col Norwich. Questo l'undici scelto da Mourinho per la partita: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Moura, Alli, Lamela, Son. Il Tottenham è ottavo in classifica a 9 lunghezze di distanza dal quarto posto occupato dal Chelsea e di fronte ha il fanalino di coda Norwich.



Sempre alle 20.30 il Leicester, terzo in classifica a 45 punti, attende il West Ham, diciassettesimo in Premier League e reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Everton di Ancelotti dello scorso turno. Alle 21.15 lo United, quinto in classifica a 6 punti dal Chelsea, ospita il Burnley, quattordicesimo con 27 punti.