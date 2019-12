Dopo i due anticipi di ieri, sono sei le gare di Premier League in programma questa sera. Cinque partite si disputano alle 20.30 mentre il derby di Liverpool si gioca alle 21.15. Il Chelsea di Lampard dopo la sconfitta contro il West Ham ospita l'Aston Villa per consolidare il quarto posto in classifica. Il Leicester, superato ieri dal Manchester City al secondo posto in classifica, ospita il fanalino di coda Watord. Sfida molto importante in chiave salvezza tra la penultima forza del campionato, il Norwich, e la terzultima, il Southampton. Il Wolverhampton, settimo in Premier, attende il West Ham.



Alle 21.15, infine, va in scena il derby di Liverpool. La squadra di Klopp ospita l'Everton ad Anfield per consolidare il primo posto in classifica. I Reds sono a 40 punti e arrivano dalla vittoria per 2-1 contro il Brighton mentre l'Everton vuole allontanarsi dalla zona retrocessione (al momento è quartultimo a 14 punti).