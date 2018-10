Dopo le gare di ieri e in attesa del Monday Night tra Arsenal e Leicester, continua oggi con una sola partita la nona giornata di Premier League: alle 17 a Goodison Park si affrontano Everton e Crystal Palace. I Toffees vogliono la terza vittoria di fila dopo un brutto inizio mentre i londinesi non vincono da tre partite e sono precipitati in classifica.