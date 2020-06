Riparte questa sera la Premier League. Il primo match del massimo campionato inglese è alle 19: l'Aston Villa ospita lo Sheffield United. Di fronte la penultima forza del campionato (a 25 punti), i padroni di casa, e la settima, a 43 punti e in piena corsa per un posto in Europa (il quarto posto occupato dal Chelsea dista solo 5 punti).



Alle 21.15 subito un match clou: il Manchester City di Pep Guardiola ospita l'Arsenal di Mikel Arteta, ex vice allenatore proprio dell'allenatore dei Citizens. I padroni di casa sono secondi in classifica a 57 punti e devono difendere la posizione dal Leicester, a quota 53; pressoché impossibile la rimonta sul Liverpool, primo a 82 punti. L'Arsenal è nono in classifica e deve accorciare il gap con United (quinto a 45 punti) e Chelsea.