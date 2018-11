Per l'11esima giornata della Premier League, oggi sono in programma due partite: alle 16 il Manchester City ospita il Southampton, con l'obiettivo di superare il Liverpool in testa alla classifica. Alle 17, invece, tocca al Chelsea scendere in campo: avversario della squadra di Sarri, a Stamford Bridge, è il Crystal Palace. La giornata chiuderà i battenti lunedì sera con il posticipo fra Huddersfield Town e Fulham.