Un derby di Londra apre la quarta giornata di campionato nellainglese. Tre gol e tre punti per il Crystal Palace ai danni del Tottenham, che erano a punteggio pieno. Dopo dieci minuti gli Spurs perdono per, sostituito da Rodon. Poi nella ripresa la squadra allenata da Nuno Espirito Santo resta, che rimedia due cartellini gialli nel giro di cinque minuti tra il 53' e il 58'. Davies subentra a Winks e commette un fallo di mano in area, causando ila un quarto d'ora dal novantesimo. Passano altri dieci minuti e lo stesso Zaha serve la palla del(appena entratoal posto di Benteke), che nel recupero fa doppietta e fissa il risultato sulche risponde alla vittoria dello United con l'1-0 in casa del Leicester firmato da Bernardo Silva e rimane a -1 dai Red Devils primi., che con un gol di Trossard vince 1-0 in casa del Brentford e raggiunge la squadra di Guardiola al secondo posto. 0-0 tra Southampton e West Ham, il Wolverhampton vince 2-0 contro il Watford.Alle ore 18.30 si chiude con la. Domenica, lunedì sera c'è il monday night trae Burnley.I calciatori sudamericani che giocano in Inghilterra e non hanno risposto alla convocazione delle nazionali per le qualificazioni mondiali possono scendere regolarmente in campo. Dopo dei colloqui con la Fifa, Brasile, Cile, Messico e Paraguay hanno ritirato la richiesta di sospensione di cinque giorni per i vari(Liverpool),(Manchester City),(Chelsea),(Leeds),(Manchester United), Miguel(Newcastle),(Wolverhampton) e Francisco(Watford).