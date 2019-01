Turno infrasettimanale in Premier League, in campo per la 24esima giornata di campionato inglese. In attesa di rinforzi dal mercato, l'Arsenal gioca in casa contro il Cardiff. Impegno interno anche per il Fulham di Ranieri, opposto al Brighton. Sempre alle ore 20.45, trasferte per Everton e West Ham rispettivamente sui campi di Huddersfield e Wolverhampton. Alle 21 il Manchester United riceve il Burnley a Old Trafford, mentre il Manchester City fa visita al Newcastle di Benitez. Domani tocca a Chelsea, Liverpool e Tottenham.