Prende il via oggi il lungo weekend della 26esima giornata di Premier League. Si parte alle 13.30, col Fulham di Claudio Ranieri - che ha collezionato appena tre punti nelle ultime sei giornate - che riceve la visita del Manchester United, rinato e ancora imbattuto sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer.



Cinque le gare delle 16: il Liverpool vuole provare a cancellare gli ultimi due pareggi e ospita ad Anfield il Bournemouth, mentre l'Arsenal cerca il riscatto dopo il ko col Manchester City sul campo dell'Huddersfield fanalino di coda. Il Watford se la vede con l'Everton, il West Ham è impegnato sul campo del Crystal Palace, punti importanti in chiave salvezza in palio in Southampton-Cardiff. Alle 18.30, poi, chiude il programma del sabato la sfida tra Brighton e Burnley.