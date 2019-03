Il 29esimo turno di Premier League si completa oggi con tre partite. Alle 13, inaugurano il programma di giornata il Watford, reduce dal pesante 0-5 per mano del Liverpool, e il Leicester, che fa esordire sulla propria panchina Brendan Rodgers dopo l'esonero di Puel.



Altro debutto, quello di Scott Parker, alla guida di un Fulham quasi disperato e sempre più condannato in chiave salvezza nel derby londinese contro il Chelsea di Sarri. Il sostituto di Ranieri è chiamato all'impresa proprio contro una delle squadre per cui ha giocato da calciatore e che è stata recentemente rilanciata dalla vittoria sul Tottenham.



Chiude la domenica l'ennesimo atto del derby del Merseyside tra Everton e Liverpool. L'ultima vittoria contro contro il Cardiff ha restituito fiducia agli uomini di Silva, che però non battono i rivali cittadini da ben 17 partite. Per Klopp, l'imperativo è portare a casa l'intera posta per tornare in vetta alla classifica davanti al Manchester City.