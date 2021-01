Prosegue ilcon altri cinque incontri in programma oggi. Si partedebutta sulla panchina del, a Stamford Bridge arriva ilche non vince da sette giornate (quattro sconfitte e due pareggi nel parziale). Stesso orario per l', a caccia di punti per l'Europa sul campo del, poi, un match chiave per la lotta salvezza: ilquartultimo (17 punti) affronta ilterzultimo (12).ilvuole riprendersi la vetta, i Red Devils ospitano a Old Trafford lofanalino di coda del campionato.E alla stessa ora l'di Ancelotti cerca l'aggancio al West Ham quarto, l'avversario è ilterzo in classifica, a caccia della quarta vittoria di fila (sarebbe il settimo risultato utile consecutivo).Chiuderà il turno giovedì il big match Tottenham-Liverpool (21).