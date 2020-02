Mercato chiuso anche in Premier League dove tornano in campo le squadre per la 25esima giornata di campionato.



Apre alle 13.30 il Chelsea che si è tenuto Olivier Giroud non concedendolo a Lazio e Inter e che fa visita al Leicester in un autentico spareggio Champions League. I Blues di Lampard sono infatti fermi al quarto posto a -8 proprio dalle Foxes ed eventambi i club hanno alternato risultati positivi e negativi nelle ultime tre uscite.



Alle 16 il Liverpool capolista a+19 sul Manchester City vuole continuare a volare ospitando ad Anfield il Southampton che continua a sognare un piazzamento europeo a -3 dal quarto posto. Sogno europeo che coltivano anche il Crystal Palace e lo Sheffield United che si affronteranno con 3 punti di distacco in classifica e un trend negativo per entrambe che le ha viste precipitare fuori dalle prime 7 piazze.



Nella lotta per non retrocedere sempre alle 16 il Bournemouth terz'ultimo ospita l'Aston Villa a +2 in un autentico scontro salvezza, mentre il Watford penultimo ospita l'Everton di Carlo Ancelotti che arriva da due pareggi consecutivi. Il Norwich ultimo a -6 dalla zona salvezza occupata dal West Ham fa visita al Newcastle. Proprio gli Hammers, infine, chiudono il programma delle 16 ospitando il Brighton nel secondo scontro salvezza di giornata.



Alle 18.30, infine, spareggio per il quinto posto e per provare la rincora ad un piazzamento Champions fra Manchester United e Wolverhampton appaiate a 34 punti.

16:00 Watford Everton 16:00 West Ham Brighton 18:30 Manchester Utd Wolves