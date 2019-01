Torna in campo la Premier League, con il Liverpool che vuole approfittare del ko del Manchester City di ieri. Alle 20.45 in campo il Chelsea di Sarri e Higuain, atteso dalla trasferta sul campo di Bournemouth; in contemporanea coi Blues anche Southampton-Crystal Palace, vero e proprio scontro salvezza, con i Saints che arrivano da due vittorie consecutive.



Alle 21, poi, tocca al Tottenham, che deve rialzarsi dopo la duplice eliminazione nelle coppa di Lega e nell'FA Cup, atteso dalla sfida col Watford; e il Liverpool, che ospita il Leicester e che può portarsi a più 7 dei Citizens.