Prosegue la decima giornata di Premier League con altre quattro partite in programma in questa domenica. Gare al via alle 15, con il Wolverhampton di Cutrone che va sul campo del Newcastle per rilanciarsi nella corsa all'Europa League.



Alle 17.30, oltre al big match di giornata tra Liverpool e il Tottenham, tocca ad Arsenal e Manchester United: i Gunners ospitano il Crystal Palace all'Emirates Stadium e cercano tre punti per tenere il passo di Leicester e Chelsea; i Red Devils, invece, sono in trasferta sul campo del Norwich e hanno bisogno di ritrovare una vittoria che manca dalla quinta giornata contro il Leicester.