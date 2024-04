Premier League: LIVE dalle 20.30 Arsenal e Brighton, poi Manchester City-Aston Villa

18 minuti fa



La Premier League torna in campo e, dopo una giornata che ha lanciato il Liverpool in solitaria in vetta alla classifica complice il pareggio tra Manchester City e Arsenal, ora è tempo di nuovi verdetti. Alle 20.30 si parte con due match importanti: l'Arsenal vuole ricucire subito il gap con i Reds in classifica e per farlo dovrà superare il Luton Town all'Emirates, mentre il Brighton insegue la zona Europa e dovrà vedersela con il Brentford in trasferta.



Si chiude in bellezza alle 21.15, con Manchester City-Aston Villa: la terza contro la quarta in classifica, con i Citizens attualmente a 3 lunghezze dal Liverpool e a +5 sulla squadra di Unai Emery.