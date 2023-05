Manca sempre di meno alla fine della Premier League, la giornata 36 regala sfide che mettono in palio punti importanti, per l'Europa e per la salvezza. Si parte con il lunch match delle 13.30 con il Leeds penultimo con 30 punti che attende il Newcastle, sconfitto nell'ultimo turno dall'Arsenal, e a caccia di una vittoria per tenere lontani Liverpool, Manchester United e Tottenham. Le ultime due scendono in campo alle 16: i Red Devils contro il Wolverhampton, che non ha esigenze di classifica, gli Spurs fanno visita all'Aston Villa, che ha perso le ultime due e ha rallentato la corsa verso l'Europa League. Punti che pesano per la salvezza quelli tra Chelsea e Nottingham Forest, che ha tre lunghezze sul terzultimo posto, e tra Southampton e Fulham, ma i Saints hanno oramai più di un piede in Championship.