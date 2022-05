Dopo il clamoroso k.o. del Manchester United, sconfitto 4-0 in trasferta dal Brighton, e il pareggio per 1-1 tra Liverpool e Tottenham, che potrebbe essere pesantissimo per la classifica, la Premier League riparte con i match della domenica.Il Manchester City scenderà invece in campo alle 17.30 dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Real, puntando al titolo nazionale di consolazione dopo lo stop dei Reds: all'Etihad Stadium, contro il Newcastle, c'è l’obbligo dei tre punti.