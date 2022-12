Il Boxing Day continua anche il giorno dopo Santo Stefano. Dopo le partite di ieri, termina oggi con due sfide la 15esima giornata di Premier League, il primo campionato top a riprendere dopo il Mondiale: alle 18.30 il Chelsea di Graham Potter, reduce da un periodo nero con tre ko e due pari di fila, vuole tornare a vincere a Stamford Bridge contro il Bournemouth di Gary O'Neal, a +3 sulla zona retrocessione, per riportarsi in lizza per la lotta europea. Alle 21 tocca poi al Manchester United di Erik Ten Haag, ormai privo di Cristiano Ronaldo: dopo un periodo altalenante che l'ha portato a -3 dalla zona Champions, a Old Trafford arriva il Nottingham Forest di Steve Cooper, terzultimo a -1 dalla salvezza ma con un solo ko nelle ultime cinque.