Serata di Coppa Italia con il derby di Milano, ma anche di Premier League.. Dopo il pareggio nello scontro diretto col City, la squadra di Klopp affronta l'altra squadra di Manchester con l'obiettivo di mettere la freccia e superare Guardiola (74 Citizens e 73 Reds, al momento).Dall'altra parte c'è uno United che - in attesa di voltare pagina con un nuovo allenatore, ten Hag in pole - sta lottando per la qualificazione in Champions. I punti di distanza dal quarto posto si sono ridotti a 3 dopo la sconfitta del Tottenham di Conte e la vittoria dei Red Devils contro il Normwich.ma Anfield è pronto a sostenerlo con un lungo applauso che verrà fatto al settimo minuto. Riflettori accesi su Anfield, ancora qualche minuto e sarà Liverpool-Manchester United.: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Diaz, Salah, Mané.: Klopp.: De Gea; Jones, Maguire, Lindelof; Dalot, Pogba, Matic, Wan-Bissaka; Bruno Fernandes, Elanga; Rashford.: Rangnick.