La Premier League apre il suo sabato con la corazzata Manchester City che riceve il Fulham alle 16: missione quasi impossibile per i Cottagers che possono però contare sulla vena realizzativa del solito Mitrovic. In contemporanea, di scena Leeds-Bournemouth, Nottingham Forest-Brentford e Wolverhampton-Brighton, con gli uomini di De Zerbi che cercano continuità dopo l'impresa contro il Chelsea.



Alle 18:30 è il turno del Leicester che fa visita all'Everton: Foxes in grande difficoltà e bisognosi di punti per allontanarsi dalle zone che scottano.