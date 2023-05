Prosegue la 37ª giornata di Premier League e si parte alle 14.30 con un match decisivo per la corsa salvezza. Il West Ham – di scena contro il Leeds – ha il match point per il mantenimento della categoria. Basta un punto per salvarsi automaticamente mentre gli ospiti hanno necessariamente bisogno di trovare la via del successo per scavalcare l’Everton ed uscire dalla zona calda della classifica.



Alle 15, il Brighton di De Zerbi vuole avvicinarsi sempre più alla prima storica qualificazione in Europa: il già retrocesso Southampton rappresenta una ghiotta occasione per i Seagulls a cui mancano soli 3 punti per la matematica certezza.



Alle 17, i neo campioni d’Inghilterra del Manchester City festeggeranno il titolo vinto nella serata di ieri – complice la sconfitta dell’Arsenal – nel big match contro il Chelsea.