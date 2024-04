Premier League LIVE: dalle 15 Tottenham-Arsenal e il Brighton di De Zerbi

18 minuti fa



Dopo le gare di ieri, la 35a giornata di Premier League continua oggi con le ultime tre partite che chiudono questo turno del campionato inglese. Alle 15 occhi puntati su uno dei derby di Londra, al New White Hart Lane il Tottenham ospita la capolista Arsenal che anticipa di qualche ora la sfida del Manchester City. Da una parte Tottenham-Arsenal, dall'altra il Brighton di De Zerbi, che alle 15 giocherà in casa del Bournemouth: gara tra due squadre a metà classifica.



Il Manchester City di Guardiola scenderà in campo alle 17.30 in casa del Nottingham Forrest che sta lottando per non retrocedere: +1 sul Luton terz'ultimo e la possibilità di allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa in caso di vittoria contro i Citizens; dall'altra parte c'è una macchina da guerra che ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in campionato e la settimana scorsa si è qualificata alla finale di FA Cup eliminando il Chelsea (il 25 maggio sfiderà il Manchester United).