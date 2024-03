IL TABELLINO



Liverpool-Brighton 0-1



MARCATORI: 2' Welbeck



LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Luis Diaz, Nunez, Salah. All. Klopp.



BRIGHTON (3-4-2-1): Verbruggen; Van Hecke, Dunk, Veltman; Lamptey, Baleba, Gross, Estupinan; Adingra, Moder; Welbeck. All. De Zerbi



ARBITRO: David Coote



AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



I GOL



2', Gol del Brighton: Adingra prende il largo sulla sinistra e prova a servire Welbeck al limite dell'area. Dopo un rimpallo il centravanti riesce a stoppare il pallone e di destro lo piazza alle spalle di Kelleher.

Latorna in campo con due super match in questa domenica di Pasqua. Se nella serata sarà la volta di Manchester City-Arsenal, si parte da, in campo a partire dalle 15. Jurgen Klopp contro Roberto De Zerbi, in una sfida che si intreccia tra classifica e mercato. Il Liverpool, che a fine anno saluterà il suo allenatore, guida insieme all'Arsenal la Premier e proverà a riconfermarsi in questa importante sfida. Dall'altra parte i Seagulls di De Zerbi, accostato tra le altre anche alla panchina del Liverpool, sono al 9° posto e con 3 punti possono puntare al sorpasso su Newcastle e West Ham.: in 4 sfide contro De Zerbi non è mai riuscito a vincere, raccogliendo due pareggi e due sconfitte.