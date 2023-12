Posticipi della 15esima giornata di Premier League nella serata di Sant'Ambrogio: in campo alle 20:30 Everton-Newcastle e tre quarti d'ora dopo Tottenham-West Ham. E' una serata importantissima per gli Spurs, che dopo un avvio di campionato fotonico non vincono da quattro partite (3 sconfitte, 1 pareggio) e per i Toffees, che stanno cercando di risalire la china dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla FA. Hammers e Magpies opporranno la loro miglior resistenza, in particolare i secondi con un occhio all'ultima giornata del girone di Champions League contro il Milan.