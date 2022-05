Per i Red Devils, tre punti necessari per blindare la partecipazione alla prossima Europa League: lo United è al momento sesto in classifica, a 55 punti, a -6 dal Tottenham e a +3 dal West Ham, settimo a quota 52. Situazione tranquilla per gli ospiti, quattordicesimi a 40 punti, al momento a +8 dalle zone calde della classifica.Lo United ha invece vinto solo una delle ultime sette gare di Premier giocate di lunedì.