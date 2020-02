Dopo l'anticipo delle 13 fra Chelsea e Tottenham , prosegue con altre 5 gare il programma della 27esima giornata di Premier League



Alle 16 occhi puntati sullo Sheffield United che ha la chance di sorpassare il Tottenham al quinto posto ospitando un Brighton fermo a +3 sulla zona retrocessione. Poi occhi puntati sulla lotta per non retrocedere con il Bournemouth (+2 sul terz'ultimo posto) che fa visita a un Burnley in serie positiva da 4 giornate.



L'Aston Villa (+1) è invece allla ricerca di riscatto dopo i due ko consecutivi in casa del Southampton e infine scontro per la tranquillità fra Newcastle e Crystal Palace rispettivamente a +7 e +6 dal West Ham terzultimo. Infine alle 18.30 sfida aperta fra il Leicester terzo e il Manchester City, secondo per cercare di consolidare i rispettivi piazzamenti Champions alle spalle del Liverpool.