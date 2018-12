Ha vinto otto partite di fila e grazie alla contemporanea debacle del Manchester City ha lasciato a sei punti la rivale più temibile per il titolo. Il Liverpool vola in Premier League e plana a bassissima quota nelle scommesse sulla vincente del campionato, dove ora è valutata 1,72 dagli analisti Stanleybet.it. Il City, terzo e sette punti più in basso, pagherebbe invece 2,75, mentre il Tottenham, secondo in classifica con sei punti in meno, è già a 8,00. La squadra di Klopp può proseguire la scia nell'ultima gara del 2018, contro l'Arsenal. Dalla parte dei Reds c'è sia il fatto che i Gunners quest'anno non stiano facendo faville (sono quinti, a 13 punti di distanza) sia i precedenti più recenti ad Anfield Road, vinti 4-0 e 3-1 dal Liverpool. Un altro successo per Salah&C. è dato a 1,47, contro il 4,55 sul pareggio e il 6,20 per il blitz dei londinesi