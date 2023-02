Il Merseyside Derby chiude la 23ª giornata di Premier League. Liverpool-Everton si prospetta essere una partita dalle mille sfumature. Il momento buio dei Reds non sembra accennare ad avere fine: nel 2023, gli uomini di Klopp non hanno ancora vinto una singola partita – 1 pareggio e 3 sconfitte – e la batosta subita contro il Wolverhampton (3-0) non ha fatto altro che aumentare la pressione sull’allenatore tedesco. Solo nel 2017, il Liverpool ha avuto una striscia negativa più lunga, con 5 partite senza vittorie. A sollevare l’animo di Salah e compagni è l’ottimo record nei derby da inizio millennio: 14 vittorie, 10 pareggi ed una sola sconfitta.



Sulla sponda blu di Liverpool, l’umore e le prestazioni dei Toffees cominciano a salire. L’arrivo del nuovo allenatore Sean Dyche ha riportato l’Everton ad un successo che mancava da ben 10 turni in Premier: un successo di tutto rispetto, avendo battuto la capolista Arsenal. Fiducia, quindi, in casa Toffees con il nuovo manager che può entrare nella storia: solo due tecnici hanno vinto il loro primo Merseyside Derby di campionato.