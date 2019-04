Sfida per il quarto posto nella 36esima giornata di Premier League. All'Old Trafford si affrontano lo United, sesto a 64 punti, e il Chelsea, che occupa l'ultima piazza buona per la Champions a 67. Entrambe le squadre vengono da periodi no: due ko di fila per i Red Devils, i Blues in campionato sono reduci da una sconfitta e dal pari contro il Burnley che ha causato una forte contestazione all'allenatore Maurizio Sarri. Le quote sul match di domenica sono quindi equilibratissime: United a 2,65, si va a 3,35 per il pareggio mentre sono favoriti di un soffio i Blues, a 2,60 su Stanleybet.it. Per la cronaca, il «2» del Chelsea all'Old Trafford manca dal 2013. Allora finì 0-1, risultato che replicato domenica pagherebbe 9 volte la posta. La media offensiva di entrambe (1,80 reti a partita per lo United, 1,68 per il Chelsea) lascia pensare a un finale con reti in entrambe le porte, il Goal è ritenuto probabile a 1,60.