A pochi giorni dal trionfo in Premier, il Liverpool sfida i grandi rivali del Manchester City, con fischio d’inizio alle ore 21.15. Klopp contro Guardiola per una gara che è un confronto tra culture e stili opposti. Il distacco in classifica, quest’anno, è davvero enorme, 23 punti. I Reds hanno vinto 28 partite, con 2 pareggi e una sola sconfitta, mentre i Citizens hanno sommato ben 8 ko, con 20 successi e 3 pareggi.





Il Liverpool verrà accolto all’Etihad dalla ‘Guard of honor’, un onore riservato appunto ai vincitori.