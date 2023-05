Non solo Serie A ma, in questo lunedì sera di scena anche la Premier League al St. James’ Park con una fondamentale sfida per entrambe le formazioni in campo alle 21: Newcastle-Leicester. Il Newcastle è ad un passo dal tornare in Champions League: basta un solo punto alla formazione di Eddie Howe per centrare il matematico accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Di contro, il Leicester non sarà un cliente semplice ed è alla ricerca di punti vitali per la salvezza e per scongiurare lo spettro della retrocessione, solo 7 anni dopo lo storico trionfo in Premier targato Ranieri. Match decisivo quindi per Magpies – tornati al successo contro il Birghton dopo la sconfitta contro l’Arsenal - e Foxes – 2 pareggi e 2 sconfitte negli ultimi 4 incontri e ben 7 trasferte consecutive senza successi -.